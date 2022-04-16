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Остановки в разных частях Москвы перенесут в дни массового посещения кладбищ

Лала Манушакян

Город
Остановки в разных частях Москвы перенесут в дни массового посещения кладбищ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Тушинская Карта всех событий

Остановки городского транспорта временно поменяют местоположение в период массового посещения кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в субботу, 16 апреля.

Так, 17 и 24 апреля, а также 1 мая поменяются остановки автобусов возле станции метро «Домодедовская». В эти же дни изменится схема остановок рядом со станцией «Новокосино».

Временные изменения также произойдут у автобусов, курсирующих около станций «Речной Вокзал», «Тушинская» и «Выхино», передает Telegram-канал ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

15 апреля в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что автобусы № 706 и 760 сменят маршрут в дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища. Смена маршрутов произойдет 17, 24 апреля и 1 мая.

В ведомстве отметили, что вместо Реутовской улицы автобусы № 706 в обе стороны едут через улицу Старый Гай. Пассажирам предлагают пользоваться остановками на улицах Старый Гай или Вешняковская. Также они могут пересесть на маршрут № 208, доехав до станции метро «Рязанский проспект».

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