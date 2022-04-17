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Два человека погибли в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

Егор Провоторов

Происшествия
Два человека погибли в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Воронежской области два человека погибли, еще 15 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами. Авария произошла в 20:30 по московскому времени в субботу, 16 апреля, на 525-м километре трассы «Дон».

После инцидента 13 пострадавших были госпитализированы в местные медицинские учреждения, еще двое человек продолжат лечение амбулаторно.

По информации ТАСС со ссылкой на представителей МВД, причиной дорожного инцидента стало нарушение правил дорожного движения водителем одного из автобусов, двигавшихся в сторону Ростова-на-Дону.

При повороте налево в сторону Новой Усмани он не уступил дорогу другому автобусу, который направлялся из Элисты в Санкт-Петербург. По этой причине произошло столкновение. Оба водителя числятся в списках пострадавших, погибли пассажиры, детей среди них нет.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Воронежской области подчеркнули, что сейчас на месте работают криминалисты и следователи. Конкретные обстоятельства произошедшего выясняются.

В начале апреля в подмосковном Волоколамске также произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате инцидента погибли два человека.

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