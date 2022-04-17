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Заблокированные на «Азовстали» боевики просят у Киева разрешения сдаться в плен

Егор Провоторов

В мире
Заблокированные на «Азовстали» боевики просят у Киева разрешения сдаться в плен
Колонна Народной милиции ДНР в районе Мариуполя. Количество и качество военной техники в предстоящей битве явно на нашей стороне. Также Россия и ДНР имеют преимущество в живой силе. Но ВСУ обороняются, а мы наступаем — нам сложнее / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Содержание переговоров радикалов из нацистских формирований и наемников, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, позволяет говорить об их безвыходном положении, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам российского генерала, боевики настойчиво требуют у официального Киева разрешения сдаться в плен, однако в ответ получают лишь угрозы расстрелов в случае сдачи оружия.

Мизинцев подчеркнул, что в субботу, 16 апреля, частота радиопереговоров резко увеличилась. За последние сутки перехвачено 367 диалогов, пишет ТАСС.

Российская армия предлагает радикалам и наемникам, заблокированным в Мариуполе, прекратить боевые действия с 6 утра по московскому времени и сложить оружие. Им гарантируется сохранение жизни.

Минувшим вечером стало известно о сбежавших с позиций в краеведческом музее рядом с заводом «Азовсталь» украинских военных.

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