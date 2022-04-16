Стало известно о сбежавших с позиций недалеко от «Азовстали» бойцах ВСУ

Фото: depositphotos

Местный житель Мариуполя Александр рассказал, что украинские военнослужащие сбежали с позиций в краеведческом музее рядом с заводом «Азовсталь». Об этом стало известно в субботу, 16 апреля.

— Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо, спокойно, я думаю, у них склады здесь были, — сказал мужчина.

Александр добавил, что сейчас здание музея сильно повреждено после боев и пожара. При этом, как уточняется, в нем остались некоторые экспонаты.

Остальные объекты уже спрятали местные жители. К ним приходит реставратор и они стараются ему помочь, передает «Царьград».

До этого советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что под зданием завода «Азовсталь» расположен подземный город, а некоторые постройки предприятия способны выдержать ядерный удар. По словам советника, это существенно затрудняет штурм объекта.

15 апреля в Минобороны России рассказали, что российские военные освободили от националистов Завод имени Ильича в Мариуполе.