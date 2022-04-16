В ДНР сообщили о мешающем штурму завода «Азовсталь» подземном городе

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В Мариуполе под заводом «Азовсталь» есть подземный город, а некоторые здания предприятия способны выдержать ядерный удар, это значительно затрудняет его штурм. Об этом рассказал советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— «Азовсталь» — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, дорогами и подземельями. Сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар, — сообщил он.

Советник главы правительства ДНР отметил, что штурм данного объекта также затрудняет наличие подземных коммуникаций, которые связывают его с другими такими же объектами Мариуполя.

— Под городом есть еще один город, практически, — заявил Гагин.

Он рассказал, что завод защищают тысячи бойцов, которые имеют полный арсенал вооружения и большое количество боеприпасов. На предприятии у них есть и парк бронетехники.

Гагин подчеркнул, что несмотря на все трудности, «враг будет разбит», передает РИА Новости.

15 апреля в Мариуполе объединенная группировка России и Донецкой народной республики предотвратила попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». Около 200 человек с техникой пытались прорваться к предприятию по Итальянской улице.