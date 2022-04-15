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Войска РФ и ДНР не допустили прорыв украинской колонны к «Азовстали» в Мариуполе

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Войска РФ и ДНР не допустили прорыв украинской колонны к «Азовстали» в Мариуполе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Мариуполе объединенная группировка России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента, который работает в непосредственной близости к заводу.

Около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу по Итальянской улице. Подразделения российской армии и ДНР не позволили этого сделать — по словам военных, колонна до завода не дошла. Эта информация уточняется. Украинские военные периодически совершают попытки вырваться из города или прорваться к заводу, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».

Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь». Представитель Народной милиции ДНР добавил, что вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль уже 60 процентов территории республики.

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