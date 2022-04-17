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Американский экономист посмеялся над Псаки после ее ответа про инфляцию в США

Егор Провоторов

В мире
Американский экономист посмеялся над Псаки после ее ответа про инфляцию в США
Фото: whitehouse

Эксперт в макроэкономике из США Митч Рошелл в эфире консервативного американского телеканала Fox News в субботу, 16 апреля, прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что инфляция в Соединенных Штатах является временным явлением.

По словам эксперта, пресс-секретарь американской администрации явно изучала в университете только политологию, при этом пропуская занятия по экономике. Рошелл уверен, что в ближайшее время инфляция не исчезнет с американского рынка. Более того, специалист считает, что ее темпы могут даже ускориться в скором времени, пишет РИА Новости.

Запад во главе с США усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры уже обернулись экономическими проблемами как для Вашингтона, так и для ряда европейских стран, поддержавших антироссийские рестрикции. Во всем мире растут цены на топливо и продовольственные товары.

Аналитики китайского издания Global Times ранее предупредили, что весь мир будет расплачиваться за необдуманные санкции США, которые вводятся против России в рамках американской геополитической авантюры

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