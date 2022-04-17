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Вирусолог Волчков рассказал, что продлевает пандемию коронавируса в мире

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог Волчков рассказал, что продлевает пандемию коронавируса в мире
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае может продлить пандемию COVID-19 в мире, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

— Основным фактором продления пандемии на планете Земля является количество не переболевших людей. В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная. В силу их выбранной стратегии, там огромное количество не переболевших, — заметил специалист.

В интервью URA.RU Волчков подчеркнул, что по этой же причине возникают новые мутации вируса. По его словам, именно из-за большого количества не переболевших вакцинированные или уже перенесшие инфекцию люди заражаются во второй и третий раз. При этом вирусолог заметил, что течение заболевания в этом случае проходит в легкой форме, поскольку организм уже натренирован.

В четверг, 14 апреля, научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что весенняя волна коронавируса в России будет протекать в легкой форме.

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