Тайсон заявил, что решил вернуться на ринг под воздействием психоделиков

Майк Тайсон / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Именитый американский боксер Майк Тайсон объяснил, почему вернулся в большой спорт ради боя с Роем Джонсом-младшим осенью 2020 года. Накануне экс-спортсмен стал гостем подкаста Джо Рогана.

55-летний титулованный боец признался, что решение выйти на ринг пришло к нему под воздействием психоделических веществ. Тайсон рассказал, что препарат якобы повлиял на его физическое состояние: он сбросил вес и к нему пришло понимание, что необходимо снова провести с кем-то боксерский поединок.

Состязание с Роем Джонсом завершилось вничью и стало первым за 15 лет выходом Майка Тайсона на боксерский ринг. В последнем профессиональном поединке до этого в 2005 году он потерпел поражение от другого американца Кевина Макбрайда, пишет издание Lenta.ru.

В апреле 2021 года эпатажный боксер заявил о желании выйти на бой против своего извечного соперника, также экс-чемпиона мира Леннокса Льюиса. Поединок между легендами мирового бокса должен был пройти в сентябре прошлого года, однако по неизвестным причинам все же был отменен.