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Оскар Кучера жестко прошелся по Анастасии Ивлеевой

Егор Провоторов

Общество
Оскар Кучера жестко прошелся по Анастасии Ивлеевой
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на жалобы популярной теледивы Анастасии Ивлеевой относительно блокировки социальной сетей на территории России.

Ивлеева пожаловалась подписчикам своего канала в Telegram, что «шесть лет ее упорного труда» перечеркнуты решением о блокировке одной из социальных сетей в России.

Артист позволил себе резкое высказывание в адрес блогерши, заявив, что у нее «нет мозгов и вряд ли появятся». Об этом он написал в своем личном блоге, передает издание Дни24.

Ивлеева является одной из самых популярных блогерш в России, она пыталась продвигать свой контент на самых разных площадках, которые сейчас либо уже заблокированы, либо рискуют стать таковыми в самое ближайшее время.

В среду, 13 апреля, теледива намекнула на восстановление романтических отношений со своим бывшим мужем — рэп-исполнителем Элджеем. По словам Ивлеевой, они с экс-возлюбленным в последнее время часто находятся в компании друг друга. Однако впрямую о воссоединении пары Анастасия не сообщила.

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