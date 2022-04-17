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Рианна и ASAP Rocky встретились на Барбадосе на фоне слухов о расставании

Егор Провоторов

В мире
Рианна и ASAP Rocky встретились на Барбадосе на фоне слухов о расставании
Фото: celebrityabc / CC BY-SA 2.0

На фоне слухов о проблемах в отношениях поп-дива Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс встретились на родине певице — Барбадосе, сообщает газета Mirror в субботу, 16 апреля.

Папарацци удалось заснять влюбленных в момент их встречи. Примечательно, что артист из Гарлема прибыл на остров в Карибском море со своей семьей, пишет портал StarHit.ru.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Амина Муадди. Девушка даже была вынуждена опровергнуть вышеупомянутую информацию.

Сами возлюбленные, которые ждут первенца, никак не комментируют информацию о размолвке, которой появляется все больше. О беременности миллиардерши стало известно в конце января, когда они с Ракимом вышли на улицы Бруклина с оголенным животом Рианны.

Первым о расставании Рианны и Майерса сообщил стилист Луис Пизано на своей странице в одной из социальных сетей. До слухов о романе рэпера с Муадди появлялась информация о том, что артист изменил возлюбленной с ее подругой — исполнительницей Megan Thee Stallion.

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