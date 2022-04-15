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Стало известно о расставании беременной Рианны с рэпером A$AP Rocky

Анастасия Колоскова

Общество
Стало известно о расставании беременной Рианны с рэпером A$AP Rocky
Фото: twitter.com/rihanna

Певица Рианна, которая в настоящее время ждет ребенка, рассталась со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky, из-за измены музыканта. Об этом сообщил стилист Луис Пизано в соцсетях.

По его словам, Рианна уличила избранника в измене с дизайнером обуви Аминой Муадди. При этом известно, что бренд Amina Muaddi горячо любим певицей.

Пока официальных подтверждений расставания от звездной пары не поступало.

Это не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере. Да этого ходили слухи о его отношениях с подругой Рианны — певицей Megan Thee Stallion. Несмотря на то что информация не подтвердилась, Рианна удалила общие фотографии с подругой с официальной страницы своего бренда нижнего белья Savage & Fenty.

О романе Рианны и A$AP Rocky впервые заговорили в 2020 году. Свои отношения пара официально подтвердила только в 2021-м, пишет Spletnik.ru.

О беременности 33-летней звезды стало известно в конце января. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

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