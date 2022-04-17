Отоларинголог Зайцев предупредил об осложнениях при отказе от лечения боли в горле

Фото: depositphotos

Воспаление в горле без правильного лечения может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, заявил в воскресенье, 17 апреля, отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Многие не считают боль в горле опасным симптомом, однако это ощущение может говорить о воспалении миндалин на небе, которое создает угрозу для сердца, подчеркнул специалист.

— Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины, или, как их называют в простонародье, гланды, могут влиять на сердце, — заметил Зайцев.

По словам эксперта, гланды отвечают за местный иммунитет и защищают организм от различных инфекций. Если их защитная функция снижается, то концентрация опасных бактерий увеличивается и они могут поступать в кровеносную систему, откуда доберутся и до сердца, резюмировал эксперт в интервью Радио Sputnik.

В среду, 13 апреля, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал, чем опасно постоянное ношение наушников. По его словам, помимо возможности развития тугоухости, у человека может подскочить давление.