Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отоларинголог Зайцев предупредил об осложнениях при отказе от лечения боли в горле

Егор Провоторов

Общество
Отоларинголог Зайцев предупредил об осложнениях при отказе от лечения боли в горле
Фото: depositphotos

Воспаление в горле без правильного лечения может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, заявил в воскресенье, 17 апреля, отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Многие не считают боль в горле опасным симптомом, однако это ощущение может говорить о воспалении миндалин на небе, которое создает угрозу для сердца, подчеркнул специалист.

— Есть так называемые сопряженные органы. В данном случае небные миндалины, или, как их называют в простонародье, гланды, могут влиять на сердце, — заметил Зайцев.

По словам эксперта, гланды отвечают за местный иммунитет и защищают организм от различных инфекций. Если их защитная функция снижается, то концентрация опасных бактерий увеличивается и они могут поступать в кровеносную систему, откуда доберутся и до сердца, резюмировал эксперт в интервью Радио Sputnik.

В среду, 13 апреля, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал, чем опасно постоянное ношение наушников. По его словам, помимо возможности развития тугоухости, у человека может подскочить давление.

Читайте также:
отоларинголог боль кровь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте