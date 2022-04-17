Что можно быстро вырастить на даче

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Если вы устали есть овощи и фрукты из магазина и желаете лакомиться свежими продуктами с собственной грядки, тогда можно высадить на своем участке растения, которые дают быстрый урожай и возможность насладиться их вкусом. «Вечерняя Москва» узнала у садовода о самых ранних культурах, которые стоит высадить на своем огороде.

По словам Татьяны Жашковой, садовода и члена клуба «Цветоводы Москвы», практически вся зелень растет очень быстро после высадки:

— Петрушка, кресс-салат, укроп, кинза, листовая горчица — все эти продукты восходят практически за 20–28 дней после высадки. Касаемо овощей, быстрее всего цветут пажитник, амарант, шпинат и кориандр.

Среди ягодных культур первой созревает клубника, которой тоже можно снабдить свой участок, отметила эксперт. Кроме того, эта ягода может после одной высадки ежегодно плодоносить.

— Что касается цветов, очень хорошо цветут матильды, даже если их купить с закрытой корневой системой, бархатцы достаточно быстро растут, душистый горошек, который в то же время выполняет роль вертикальной опоры для других растений. Все варианты однолетних растений будут быстро расцветать и всходить, а вот многолетние цветы, конечно, цветут очень долго и вам придется повозиться с ними, — отметила эксперт.

Все остальные варианты особенно плодоносящих растений тоже восходят поздно и далеко не всегда в год высадки, заключила Жашкова.