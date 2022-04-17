Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Садовод Жашкова перечислила культуры, которые можно быстро вырастить на даче

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Что можно быстро вырастить на даче
Фото: Pixabay

Если вы устали есть овощи и фрукты из магазина и желаете лакомиться свежими продуктами с собственной грядки, тогда можно высадить на своем участке растения, которые дают быстрый урожай и возможность насладиться их вкусом. «Вечерняя Москва» узнала у садовода о самых ранних культурах, которые стоит высадить на своем огороде.

По словам Татьяны Жашковой, садовода и члена клуба «Цветоводы Москвы», практически вся зелень растет очень быстро после высадки:

— Петрушка, кресс-салат, укроп, кинза, листовая горчица — все эти продукты восходят практически за 20–28 дней после высадки. Касаемо овощей, быстрее всего цветут пажитник, амарант, шпинат и кориандр.

Среди ягодных культур первой созревает клубника, которой тоже можно снабдить свой участок, отметила эксперт. Кроме того, эта ягода может после одной высадки ежегодно плодоносить.

— Что касается цветов, очень хорошо цветут матильды, даже если их купить с закрытой корневой системой, бархатцы достаточно быстро растут, душистый горошек, который в то же время выполняет роль вертикальной опоры для других растений. Все варианты однолетних растений будут быстро расцветать и всходить, а вот многолетние цветы, конечно, цветут очень долго и вам придется повозиться с ними, — отметила эксперт.

Все остальные варианты особенно плодоносящих растений тоже восходят поздно и далеко не всегда в год высадки, заключила Жашкова.

Читайте также:
Дача огород Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте