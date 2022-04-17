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«Легко спутать»: стоматолог Балакирева назвала нетипичные симптомы зубной боли

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Легко спутать»: стоматолог Балакирева назвала нетипичные симптомы зубной боли
Фото: pixabay.com

Иногда зубная боль может проявляться в виде насморка, головной боли и других симптомов, которые легко спутать с иными заболеваниями. Часто так и происходит: из-за неверной диагностики пациенту назначают неправильное лечение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Головная боль — один из распространенных симптомов, который может возникать при зубной боли, отметила она. Также некоторые пациенты сталкиваются с воспалением лимфоузлов.

— Так как голова связана с зубочелюстной системой, естественно, головные боли могут отражаться от зубных болей. Даже вначале можно не понять: боль зубная или от чего-то другого. Также воспаление лимфоузлов может быть симптоматикой зубной боли: у многих зубов (восьмых, нижних) корни часто соприкасаются, идут на нервы. Удаление таких зубов травмоопасно: если при удалении задеть тройничный нерв, то у пациента на срок до полугода может пропасть лицевая чувствительность, — предупредила стоматолог.

Простуда может оказывать влияние на зубочелюстную систему, отметила эксперт. Сбой в организме может соприкасаться с зубной болью. По словам специалиста, из-за зубной боли могут также возникать насморк и боли в глазу.

Теоретически зубная боль может отдавать в отдаленные части тела, отметила Балакирева.

— Такая симптоматика действительно существует, хотя я с этим не сталкивалась. На практике все локализуется в основном в области головы. А так — осанка влияет на зубочелюстную систему, от нее зависит прикус, — рассказала стоматолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула: если человека беспокоят симптомы, не связанные с зубной болью, грамотный терапевт сможет понять, в чем дело. В этом случае пациента отправят на осмотр к другим специалистам, в том числе, к стоматологу. Однако многое зависит от квалификации: часто человеку ставят неверный диагноз и начинают лечить от других заболеваний, заключила врач.

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