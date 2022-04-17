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Украинским боевикам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие

Анастасия Колоскова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Украинским боевикам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия предложила украинским боевикам и наемникам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие с 6:00 по московскому времени 17 апреля. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 6:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни, — заявил он.

Мизинцев отметил, что выход всех украинских военных и иностранных наемников без оружия и боеприпасов ожидается до 13:00.

По словам российского генерала, украинские формирования оказались на территории комбината в бедственном положении без воды и пищи.

Он добавил, что боевики требуют от официальных киевских властей разрешения сдаться в плен, однако те запрещают складывать оружие и угрожают расстрелом, передает РИА Новости.

Накануне местный житель Мариуполя рассказал, что украинские военнослужащие сбежали с позиций в краеведческом музее рядом с заводом «Азовсталь».

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