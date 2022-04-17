Невролог рассказал, какие упражнения помогут вернуться к спорту без вреда для здоровья

Фото: Pexels

Привести свою фигуру в тонус без вреда для здоровья можно с помощью лечебной гимнастики. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Ган Фу.

По словам эксперта, свои первые шаги в спорте лучше начать с непродолжительных физических упражнений, которые разогревают суставы.

— В лечебной физкультуре собран весь комплекс упражнений, который помогает задействовать все участки тела и способствует укреплению мышц и костей. Благодаря ей можно уменьшить массу тела и достичь желаемых форм. После прохождения такого курса можно переходить на новый этап — к скандинавской ходьбе и легким формам пробежки. Все эти виды активностей задействуют порядка 95 процентов мышц, — отметил врач.

Скандинавская ходьба также является безопасным видом физических упражнений. Собеседник «ВМ» уточнил, что при ходьбе или пробежке лучше выбирать комфортные для себя расстояния. Кроме того, людям в преклонном возрасте и тем, у кого имеются заболевания сердца и органов дыхания, следует перед началом упражнений проконсультироваться со специалистами.

23 марта столичные парки пригласили горожан на спортивные занятия, которые помогут восстановить физическую форму после зимы. Москвичам предлагают потанцевать, заняться дыхательной гимнастикой или, например, освоить технику скандинавской ходьбы. Тренировки на свежем воздухе будут проходить на протяжении всей весны.