Анастасия Ракова: В Москве проблем с реализацией программы капремонта поликлиник не будет

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичные власти убеждены, что при реализации в городе программы капремонта поликлиник не возникнет проблем, так как строительная отрасль переходит на использование отечественных материалов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время специалисты приступили к ремонту 88 поликлиник, хотя планировали в этом году отремонтировать 60 зданий. Заммэра отметила, что в ближайшее время работы начнутся еще в четырех поликлиниках, при этом в 38 учреждениях капремонт уже завершен. В общей сложности программа включает 200 зданий, уточнила она.

— На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений, проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет, — заявила она в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2023 года в Москве обновят и реконструируют все 200 поликлиник, которые входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения. По словам главы города, в учреждениях появятся новое оборудование, удобно размещенные кабинеты и профессиональные сотрудники. Все территории рядом с объектами также будут благоустроены: там устанавливают навигационные стенды и лавочки, а также организовывают места для парковки автомобилей и других видов транспорта.