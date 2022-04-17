Первоцветы распустились на природных территориях Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На природных территориях столицы распустились цветы подснежника, гусиного лука желтого, ветреницы лютиковой и пролеска, которые относятся к многолетним травянистым растениям с коротким вегетационным периодом.

Так, подснежники можно увидеть в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине» и природно-историческом парке «Измайлово». Всего существует около 20 видов подснежников, или галантусов. В Москве в естественной среде встречается только один их них — подснежник белоснежный.

Ветреница лютикова распустилась в фаунистическом заказнике «Долгие пруды». Ее можно узнать по ярким золотисто-желтым цветкам.

В этом же заказнике можно полюбоваться голубыми цветами пролеска. Они отличаются очень коротким вегетационным периодом. Всего несколько недель проходит от момента появления ростков до образования семян. После этого надземная часть отмирает, а луковица отправляется на покой до следующей весны. В Москве растут несколько видов пролесок, среди них наиболее распространены пролеска двулистная и пролеска сибирская.

Гусиный лук желтый был замечен на поляне неподалеку от природного заказника «Воробьевы горы», пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего появились на территориях природных зон Москвы.