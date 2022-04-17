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Столичные врачи пройдут программы повышения квалификации

Анастасия Колоскова

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Столичные врачи пройдут программы повышения квалификации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичным врачам общей практики предстоит пройти программу повышения квалификации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики, — заявила она в интервью телеканалу «Россия 1».

Заммэра отметила, что программа касается сфер неврологии, кардиологии, офтальмологии и ЛОР-патологии. По ее словам, медики получат как теоретические знания, так и практические навыки, которые позволят москвичам реально почувствовать улучшение качества медпомощи.

Кроме того, она добавила, что в рамках нового проекта, который стартует в Москве в этом году, врачи будут вести проактивное диспансерное наблюдение за здоровьем жителей города, страдающих хроническими заболеваниями. Анастасия Ракова уточнила, что в настоящее время в столице на учете в поликлиниках стоит 1,5 миллиона пациентов с хроническими заболеваниями. Благодаря проекту врачи смогут контролировать состояние здоровья каждого из них в динамике — между плановыми приемами.

Заммэра также рассказала, что при реализации в городе программы капремонта поликлиник не возникнет проблем, так как строительная отрасль переходит на использование отечественных материалов.

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