Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по экологии

Анастасия Колоскова

Город
Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по экологии
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Победителями прошедшего в Уфе финала Всероссийской олимпиады школьников по экологии стали 12 учеников столичных школ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что награды достались ученикам 21 столичной школы. 12 из них вошли в число победителей, а еще 44 — стали призерами олимпиады.

Всего в финале Всероссийской олимпиады по экологии приняли участие 260 школьников из 75 регионов страны. Соревнования прошли с 11 по 17 апреля на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Задания финального этапа были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Состязания, как уточняется, включали в себя два тура.

В рамках первого этапа школьники решали теоретические задания. Во втором туре они защищали заранее подготовленные проекты, посвященные актуальным экологическим проблемам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

14 апреля в столице стартовали масштабные учебно-тренировочные сборы школьников «Арктическая наука». На них отберут самых талантливых юных ученых, которые смогут отправиться в Большую арктическую экспедицию.

Читайте также:
Образование Москва Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте