Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по экологии

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Победителями прошедшего в Уфе финала Всероссийской олимпиады школьников по экологии стали 12 учеников столичных школ. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что награды достались ученикам 21 столичной школы. 12 из них вошли в число победителей, а еще 44 — стали призерами олимпиады.

Всего в финале Всероссийской олимпиады по экологии приняли участие 260 школьников из 75 регионов страны. Соревнования прошли с 11 по 17 апреля на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Задания финального этапа были рассчитаны на учеников 9–11-х классов. Состязания, как уточняется, включали в себя два тура.

В рамках первого этапа школьники решали теоретические задания. Во втором туре они защищали заранее подготовленные проекты, посвященные актуальным экологическим проблемам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

14 апреля в столице стартовали масштабные учебно-тренировочные сборы школьников «Арктическая наука». На них отберут самых талантливых юных ученых, которые смогут отправиться в Большую арктическую экспедицию.