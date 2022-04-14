Старшеклассники из Москвы борются за возможность отправиться в Большую арктическую экспедицию

Участницы сборов, школьницы из Москвы Екатерина Антонец, Мария Пилениекс и Вера Родикова (слева направо) исследуют разные пробы воды. С помощью специальных датчиков они определяют солевой состав образцов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

14 апреля в столице стартовали масштабные учебно-тренировочные сборы школьников «Арктическая наука». На них отберут самых талантливых юных ученых.

Первый этап сборов — собеседование. Научный руководитель экспедиции, почетный работник образования Москвы Алексей Яковлев предлагает ребятам разделиться на группы и вытянуть билеты. Первый вопрос у всех одинаковый: какими научными вопросами вы хотели бы заниматься в экспедиции? Второй — практическое задание.

— Пользоваться можно чем угодно: интернетом, книгами, — поясняет Алексей Яковлев. — Научная работа тем и хороша, что можно использовать разные источники. Лишь бы был хороший результат.

На подготовку — 45 минут. Спустя полчаса руку тянет лидер одной из команд, одиннадцатиклассница школы № 1553 Вера Родикова.

— Мы бы взяли пробы снега из разных частей Арктики и исследовали их на степень загрязненности, — говорит Вера. — А еще нам хотелось бы изучить арктическую почву. Она ведь сильно отличается от той, что в центральной России. Мы хотим узнать, как именно на почву влияют морозы.

Девушка надеется попасть в эту экспедицию, ведь она мечтала побывать в Арктике с самого детства. А ее подруга Екатерина Антонец из школы № 1205 хочет поступать на отделение океанологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Так что знания и научные разработки, которые нам удастся сделать в Арктической экспедиции, пригодятся мне во время обучения в университете, — признается Екатерина Антонец.

После собеседования девушки отправляются в лабораторию, получают научные приборы и исследуют пробы воды. Вера Родикова и Мария Пилениекс опускают аппараты с датчиками в стаканы с образцами жидкости, а Екатерина Антонец наблюдает за показателями на экране компьютера. Там появляется диаграмма содержания солей в разных пробах воды.

Кстати, часть проб, которые ребята возьмут в Арктике, предоставят для исследований московским ученым-биологам.

— Это заключительные двухдневные сборы, — говорит руководитель Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. — Ребята уже прошли два тура. В первом они участвовали в Арктической олимпиаде. А потом отправились на шестидневные сборы в Карелию.

По словам президента Ассоциации полярников Артура Чилингарова, в Москве проводится большая работа со школьниками по привлечению их к изучению Арктики и совершению новых научных открытий.

— В этом большая заслуга столичных педагогов и властей. Московские школьники имеют хорошую подготовку. Они побеждают на олимпиадах. Так что ребята из Москвы — будущее города, Арктики и России, — сказал Чилингаров.

СПРАВКА

В мае 14 школьников из Москвы побывают в самой северной точке Евразии — на мысе Челюскин. Семеро ребят попадут в спортивный отряд и совершат лыжный поход по морскому льду северного побережья полуострова Таймыр. А еще семеро школьников будут работать в научной группе на Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова. Вместе с учеными они проверят самые интересные гипотезы, выдвинутые во время сборов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Тайдакова, заместитель директора Московского центра экологии, краеведения и туризма:

— В работе Департамента образования Москвы освоение Арктики — приоритетная задача. Эта тема интересна и педагогам, и ребятам. Интерес столичной молодежи к Арктике может стать перспективой их профессионального развития.

Подрастающему поколению свойственна жажда приключений. А Арктика неизведанна. Там можно совершать новые открытия, изучать популяции животных — столько всего! Научные отряды, в которых занимаются дети из Москвы, помогают теоретические знания применить на практике.