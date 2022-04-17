Стало известно, как проекты конкурса «Доброволец Москвы — 2021» помогают столице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В столице ежегодно проводится конкурс «Доброволец Москвы», участники которого обмениваются волонтерским опытом и представляют идеи своих проектов экспертам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 17 апреля.

— Конкурс «Доброволец Москвы» помогает городу находить новые социально значимые проекты и добровольческие инициативы. Каждый год количество заявок увеличивается, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В прошлом году в мероприятии приняли участие более десяти тысяч человек, что стало рекордом. В общей сложности на конкурс поступило более 850 коллективных и индивидуальных заявок.

При этом 60 волонтеров отметили благодарностью в специальной номинации «Спасибо». По словам Драгуновой, добровольцы продолжают развивать свои проекты и находят новые направления волонтерской деятельности.

В нынешнем году победители и призеры конкурса будут реализовывать проекты в сферах социальной помощи, образования и экологии. С инициативами, которые предложили участники «Добровольца Москвы», можно ознакомиться в материале, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.