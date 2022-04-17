«Вплоть до летального исхода»: врач Евдокимов перечислил опасные последствия сотрясения мозга

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Вероятность серьезного вреда для здоровья при сотрясении мозга зависит от того, насколько сильным был удар и какая часть мозга пострадала. В сложных случаях возможно возникновение гематомы или кровоизлияния. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

По его словам, в легких случаях последствия могут быть минимальными.

— Если сотрясение незначительное, то может быть различная неврологическая симптоматика: от нарушения координации, памяти и внимания до нарушений в речи. Если совсем в легкой степени, то, как правило, протекает без особых осложнений, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что при сотрясении мозга необходим постельный режим, назначаются препараты, улучшающие мозговое кровообращение, проводится общеукрепляющая терапия, дополнительно могут использоваться витамины.

При легкой степени двух недель бывает достаточно, чтобы произошло восстановление мозга. В более тяжелых случаях последствия могут сохраняться до года, заметил Евдокимов.

Врач обратил внимание, что у сотрясения мозга бывают и более опасные последствия.

— Самое опасное осложнение — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство. Плюс при ударе головой могут быть повреждения непосредственно костей черепа, — рассказал собеседник «ВМ».

На фоне сотрясения мозга может развиться любая «клиника», отметил врач. Это зависит и от того, как отдел мозга был поражен, поэтому проявления могут наблюдаться спустя какое-то время.

После сотрясения мозга на некоторое время стоит отказаться от физических нагрузок, уверен специалист.

— Если легкая степень, то через две–три недели вполне можно начать заниматься. Это уже зависит от степени травмирования головного мозга. Рекомендации должен давать лечащий врач, — заключил Евдокимов.