«Маскируются под кишечные инфекции»: как не пропустить гепатит у ребенка

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В Испании и Великобритании зафиксирована вспышка детского гепатита неизвестного происхождения. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея. Однако при тяжелых формах заболевания некоторым юным пациентам понадобилась даже трансплантация печени. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько такой недуг опасен и какие последствия могут возникнуть.

По словам врача-педиатра и вакцинолога Евгения Тимакова, выявленные случаи в Испании и Англии могут быть связаны с процессом отравления, поскольку токсические реакции нередко «маскируются» под кишечные инфекции. По его словам, несмотря на то, что ученые исключили полностью возможность вспышки имеющимися вариантами гепатита A, B, C, D и E, симптомы, которые напоминают нынешнюю клиническую картину у детей — боль в животе, рвота или желтуха, очень схожи с признаками, которые наблюдаются при варианте гепатита А:

— Все эти симптомы похожи на гепатит А, который передается фекально-оральным путем. Это кишечная инфекция вирусного происхождения, распространяющаяся в детском коллективе при тесном контакте. Более того, именно гепатит А имеется в ряде теплых регионов. И при больших миграционных потоках болезнь сильно распространяется среди населения, особенно среди детей.

Источником вируса выступает человек, а сохраняться возбудители могут на протяжении длительного времени в воде, пищевых продуктах и окружающей среде.

Встречается этот вариант вируса в том числе и в России, поэтому в нашей стране делают профилактическую прививку:

— Кстати, большинство наших граждан переболели гепатитом А, не зная об этом. Протекает он у них преимущественно как кишечная инфекция без желтухи. Если же все имеющиеся варианты гепатита не подходят в данном случае (а новая форма болезни приводит еще к вынужденной трансплантации печени у детей), тогда речь может идти о токсических процессах, которые нередко маскируются под кишечные заболевания и вызывают желтушные формы. Так как трансплантация печени возможна исключительно при гепатите С, который встречается только у взрослых, которые ведут беспорядочный образ жизни или употребляют наркотики.

Чтобы определить происхождение нового недуга, по словам врача, нужно секвенировать геном возбудителя, то есть взять материал ПЦР-диагностики и изучить, к какому виду вирусов он принадлежит, поскольку в мире существует огромное множество неинфекционных болезней, вызывающих кишечные расстройства и желтуху, заключил Тимаков.

Врач высшей категории, педиатр Лина Мурадова в беседе с «ВМ» напомнила, как понять, что у ребенка появились признаки опасной болезни:

— Гепатит А начинается как кишечная инфекция — рвота, диарея и высокая температура, а потом ребенок начинает желтеть. Но если вы видите, что стул участился и он жидкий, имеются рвотные позывы, — это повод обратиться к специалисту. Не нужно садиться и гадать на кофейной гуще, что у ребенка. Это чревато последствиями. Следует обратиться в клинику, где проведут ряд анализов, позволяющих определить, что у ребенка — кишечная инфекция или гепатит. На глаз вы это не установите!

При отсутствии профилактической прививки, уточнила Мурадова, врачи назначают базисное терапевтическое лечение: соблюдение диеты и постельный режим. Эксперт также напомнила, что нередко гепатит А протекает бессимптомно. Кроме того, мутации одного варианта инфекции в другой исключены, заключила спикер.