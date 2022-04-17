В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США

Фото: Минобороны РФ

США используют Украину для противостояния России, а поставки вооружения являются одним из способов обострения ситуации. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжонпин в воскресенье, 17 апреля.

— Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие, — сказал специалист.

Эксперт отметил, что Вашингтон использует Киев как марионетку. Накачивание Украины оружием и боеприпасами создает плохой пример, который подталкивает ситуацию к непредсказуемым последствиям, передает слова Чжонпина РИА Новости.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.