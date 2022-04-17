Зеленский сообщил, что Байден должен приехать в Киев

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джо Байден должен приехать в Киев.

— Конечно, это его решение, которое будет приниматься исходя из ситуации с безопасностью. Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами, — сказал глава государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что украинское руководство также ожидает Байдена в Киеве. По его словам, подобный шаг стал бы важным сигналом поддержки Украины.

Кулеба отметил, что личная встреча президентов помогла бы с новыми поставкам американского вооружения, а также дискуссии о возможном политическом урегулировании конфликта, передает ТАСС.

14 апреля американский лидер Джо Байден во время встречи с журналистами заявил, что готов лично отправиться в Киев. Американский лидер перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд традиционно встретился с журналистами для краткого общения.

Представители прессы поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации. На что президент США ответил, что решения на этот счет пока не принималось.