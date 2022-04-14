Байден заявил, что готов приехать в Киев

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Президент США Джо Байден во время встречи с журналистами в четверг, 14 апреля, заявил, что готов лично отправиться в Киев.

Американский лидер перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд традиционно встретился с журналистами для краткого общения. Представители прессы поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации.

На что президент США ответил, что решение на этот счет пока не принималось. Однако журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

Вы готовы поехать? — спросил Байден у корреспондента. Тот, не растерявшись, задал аналогичный вопрос и в ответ услышал от президента «Да», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.