Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден заявил, что готов приехать в Киев

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Байден заявил, что готов приехать в Киев
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден во время встречи с журналистами в четверг, 14 апреля, заявил, что готов лично отправиться в Киев.

Американский лидер перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд традиционно встретился с журналистами для краткого общения. Представители прессы поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации.

На что президент США ответил, что решение на этот счет пока не принималось. Однако журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

Вы готовы поехать? — спросил Байден у корреспондента. Тот, не растерявшись, задал аналогичный вопрос и в ответ услышал от президента «Да», передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины.

Читайте также:
Джо Байден США Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте