Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Средняя стоимость аренды квартиры в Москве составила 45,8 тысячи рублей. Об этом стало известно в воскресенье, 17 апреля.

По данным исследования сервиса «Циан. Аналитика», снять однокомнатную квартиру в столице получится в среднем за 45,8 тысячи рублей. При этом двухкомнатная квартира обойдется в 77,6 тысячи рублей.

Однако арендодатели могут согласиться на предоставление скидки в размере пяти–десяти процентов, отметила замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. Сервис «Авито. Недвижимость» выяснил, что число предложений в настоящее время выросло на 18 процентов по сравнению с тем же периодом в 2021 году.

Около 40 процентов собственников соглашаются принять квартирантов с животными. Кроме того, 38 процентов готовы разделить сумму страхового депозита на несколько месяцев, а 20 процентов убирают гендерные и национальные ограничения, передает «Коммерсантъ».

До этого сообщалось, что объем предложения жилья в долгосрочную аренду вырос в Москве на 30–45 процентов. Процесс обусловлен тем, что владельцы решили получать прибыль от квартир, которые ранее никогда не сдавались.

Среди столичных округов наибольший рост объема предложения зафиксирован в ЦАО (на 65 процентов) и САО (55 процентов), а наименьший — в ЮВАО (33 процента). Максимальное число квартир, доступных на сегодняшний день для аренды, расположено в районах Головинский и Орехово-Борисово.