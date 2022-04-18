Армия Белоруссии готовится к ответу на возможные провокации западных стран

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что армия страны готовится ответить на возможную провокацию со стороны соседствующих западных стран, и подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории.

— Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии, — заявил политик.

По его словам, народы Польши и Литвы видят то, что происходит на Украине, и не захочет разрушений и трагедий на своей территории. В случае атаки, подчеркнул Вольфович, Минск окажет сопротивление и военные действия распространятся на территорию соседних стран.

Госсекретарь совбеза республики заметил увеличение количества военных и военной техники в сопредельных западных государствах. Также он обратил внимание на увеличение частоты полетов военных самолетов у границы, пишет РИА Новости.

В среду, 13 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще покажут всему миру «кузькину мать».