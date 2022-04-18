Останкинскую башню раскрасили в честь 100-летнего юбилея «Спартака»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Останкинская телебашня в российской столице поздравила московский футбольный клуб «Спартак» со 100-летием со дня основания, сменив подсветку на красно-белые цвета в понедельник, 18 апреля. Соответствующий видеоролик разместила в своих соцсетях пресс-служба столичной команды.

Кроме того, на экранах вокруг телевизионного сооружения горят имя клуба, а также отображается надпись «100 лет». Ранее появилась информация, что в честь юбилея подсветка будет транслироваться на медиафасаде в течение всего дня, пишет РИА Новости.

Московский «Спартак» является 10-кратным победителем российского футбольного чемпионата, а также 12-кратным чемпионом Советского Союза. В нынешнем сезоне столичная команда идет на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ), на ее счету 31 набранный балл после 25 матчей турнира.

В начале апреля стало известно, что шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон перешел в стокгольмский «АИК» на правах аренды. Соглашение между сторонами заключено до лета текущего года.