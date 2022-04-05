Джордан Ларссон перешел из «Спартака» в стокгольмский АИК

Фанаты «Спартака» болеют за команду во время матча с «Тамбовом» / Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Футболист Джордан Ларссон временно покинул футбольный клуб «Спартак» и перешел в стокгольмский ФК АИК. Об этом сообщили в пресс-службе красно-белой команды в понедельник, 4 апреля.

В ведомстве уточнили, что Ларссон приостановил действие своего контракта со Спартаком до конца лета 2022 года. Именно до конца этого срока он будет играть за стокгольмский клуб, передает РИА Новости.

В «Спартак» футболист перешел летом 2019 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 17 матчей, в которых, однако, не отметился голами. На его счету один забитый мяч в трех матчах Лиги Европы и один гол в розыгрыше Кубка России. Всего в 83 матчах за «Спартак» Ларссон забил 27 мячей.

До этого, 3 апреля, столичный «Спартак» в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1. После 23 матчей «Спартак» набрал 27 очков, он находится на десятом месте в таблице. «Локомотив» благодаря этой победе набрал 37 очков и опередил в таблице «Краснодар», расположившись на пятой позиции.

1 марта главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля освободили от должности. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль родился в 1969 году в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов.