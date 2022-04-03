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ФК «Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ

Юлия Курганова

Спорт
ФК «Спартак» проиграл «Локомотиву» в матче 23-го тура РПЛ
Фото: Telegram-канал ФК «Спартак»

Столичный «Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче в ворота красно-белых забил на 85-й минуте Вилсон Изидор.

— Уступаем в дерби... — сообщается в субботу, 2 апреля, в Telegram-канале столичной команды.

После 23 матчей «Спартак» набрал 27 очков, он находится на десятом месте в таблице. «Локомотив» благодаря этой победе набрал 37 очков и опередил в таблице «Краснодар», расположившись на пятой позиции.

В мае в Московской области стартуют футбольные матчи жителей с легендами спорта в рамках проекта «Выходи во двор». В настоящее время власти региона определяют места проведения матчей.

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