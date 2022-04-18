Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно, кто мог сыграть Бэтмена вместо Бена Аффлека

Егор Провоторов

Общество
Стало известно, кто мог сыграть Бэтмена вместо Бена Аффлека
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Известный американский актер Джош Бролин заявил, что ему поступало предложение сыграть роль супергероя Бэтмена в фильме режиссера Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» вместо Бена Аффлека. Об этом пишет издание Digital Spy.

По словам звезды фильмов киностудии Marvel, между ним и Аффлеком нет и никогда не было вражды или соперничества, однако он счел «забавным» возможность сыграть одного из главных героев комиксов DC. Роль в конечном итоге досталась оскароносному Аффлеку, который продолжил и в дальнейшем играть Брюса Уэйна.

При этом Бролин подчеркнул, что все еще заинтересован в роли «человека-летучей мыши», поскольку ее исполнение влечет за собой «определенный риск», пишет Газета.ру. Ранее американский актер исполнил роль суперзлодея Таноса в серии фильмов по комиксам Marvel.

В начале марта американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании HBO, CNN и Warner Bros., объявил о том, что приостанавливает выпуск фильмов и игр, а также лицензирование и вещание своих телеканалов на территории России.

Читайте также:
Комиксы Бэтмен Бен Аффлек
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте