Стало известно, кто мог сыграть Бэтмена вместо Бена Аффлека

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Известный американский актер Джош Бролин заявил, что ему поступало предложение сыграть роль супергероя Бэтмена в фильме режиссера Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена» вместо Бена Аффлека. Об этом пишет издание Digital Spy.

По словам звезды фильмов киностудии Marvel, между ним и Аффлеком нет и никогда не было вражды или соперничества, однако он счел «забавным» возможность сыграть одного из главных героев комиксов DC. Роль в конечном итоге досталась оскароносному Аффлеку, который продолжил и в дальнейшем играть Брюса Уэйна.

При этом Бролин подчеркнул, что все еще заинтересован в роли «человека-летучей мыши», поскольку ее исполнение влечет за собой «определенный риск», пишет Газета.ру. Ранее американский актер исполнил роль суперзлодея Таноса в серии фильмов по комиксам Marvel.

В начале марта американский медиахолдинг WarnerMedia, в который входят компании HBO, CNN и Warner Bros., объявил о том, что приостанавливает выпуск фильмов и игр, а также лицензирование и вещание своих телеканалов на территории России.