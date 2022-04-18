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Диетолог предупредил о смертельной опасности детокс-программ

Егор Провоторов

Общество
Диетолог предупредил о смертельной опасности детокс-программ
Вода с лимоном

Программы, которые якобы направлены на очищение организма, могут привести к летальным последствиям для человека, заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков в понедельник, 18 апреля.

С приближением лета в Сети появляется все больше инструкций по «очищению» организма от токсинов и «шлаков». Детокс-программы, которые описываются в этих статьях, включают голодание и прием определенных БАДов. Ковальков призвал относиться к ним осторожно, поскольку авторы публикаций не могут конкретно сказать, от чего они намерены «чистить» организм.

— Когда мне какие-то люди говорят о «чистке организма», то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо «чистить». Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама, — заметил эксперт.

В интервью Радио Sputnik Ковальков подчеркнул, что детокс может привести к самым тяжелым последствиям для организма, вплоть до нарушения нормального функционирования печени и даже остановки сердца.

В начале марта гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева рассказала о вреде дистиллированной воды для организма.

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