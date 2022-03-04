Гастроэнтеролог рассказала о вреде дистиллированной воды

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Регулярное употребление дистиллированной воды может навредить обмену веществ. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог Александра Яковлева.

По ее словам, подобная вода может воздействовать на вывод солей, кальция, фосфора, калия, железа или меди из организма.

— Дело в том, что в ней нет минеральных солей и у нее низкий уровень кислотности — поддержание кислотно-щелочного баланса с ее помощью невозможно, — цитирует врача Woman Journal.

Эксперт добавила, что это в свою очередь может оказать влияние на работу почек и мышечной ткани сердца.

3 марта врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что разгрузочные дни и детоксы никак не смогут улучшить состояние здоровья и не окажут должного влияния на снижение избыточного веса. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения того, что детокс посредством смузи или чайных напитков как-либо способствует очищению организма от токсинов и похудению.

Также диетолог Гинзбург в беседе с «ВМ» назвал страшные последствия частого употребления сахара. По его словам, отсроченные последствия поедания вредной пищи возникают постепенно и через годы трансформируются в тяжелые болезни.