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Турция начала новую операцию против РПК в Ираке

Егор Провоторов

В мире
Турция начала новую операцию против РПК в Ираке
Фото: Unsplash

Министерство обороны Турции начало новую военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака, пишет агентство Anadolu. По информации журналистов, в боевых действиях принимают участие военно-воздушные подразделения и силы спецназа.

По словам главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара, авиация наносит удары по бункерам, туннелям, складам, пещерам и укрытиям противника, пишет РИА Новости.

— Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист, — подчеркнул глава турецкого минобороны.

Вооруженный конфликт с РПК возобновился в 2015 году. На севере Ирака расположены базы курдской организации, против которых турецкая армия проводит наземные и воздушные операции. За семь лет ВС Турции потеряли более 1,2 тысячи военнослужащих, при этом уничтожено порядка 13 тысяч представителей курдской партии, запрещенной на территории Турции.

Прошлым летом связанные с РПК группировки устраивали поджоги лесов на границе Турции и Ирака, что приводило к крупным пожарам на территории противника.

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