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«В конце концов их придушат»: эксперт объяснил, зачем устраивают поджоги в Турции

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«В конце концов их придушат»: эксперт объяснил, зачем устраивают поджоги в Турции
Фото: РИА Новости

Группировка «Дети огня», которая взяла ответственность за поджоги лесов в Турции, хотела дестабилизировать обстановку в стране и показать слабость действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако только подорвала свой авторитет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по исламу, политолог Алексей Малашенко.

По его словам, группировка, связанная с запрещенной в стране организацией «Рабочая партия Курдистана»* (РПК), могла устроить поджоги лесов для общей дестабилизации ситуации в стране, а также для того, чтобы показать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «слаб, а курды являются одной из сил в Турции, способной на все».

— Я бы мог допустить, что это была некая провокация, чтобы члены этой партии совершили что-то, чтобы окончательно ее добить. Предположим, они подожгли, честно признали, значит, они идиоты. Потому что на этом они теряют авторитет, популярность, они будут пробуждать к себе ненависть. В конце концов их придушат, — сказал Малашенко.

По словам эксперта, признание группировки в поджогах лесов для Эрдогана даже выгодно. Как отметил Малашенко, теперь президент Турции сможет делать «все, что захочет» в борьбе против экстремистов на территории государства.

Глава Минздрава республики Фахреттин Коджа написал на своей странице в соцсети Twitter, что число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до восьми человек. Он отметил, что большая часть госпитализированных из-за пожаров выписана. Так, из 864 доставленных в больницы городов Манавгат, Мармарис, Бодрум и Мерсин выписаны 837 пациентов.

В субботу, 31 июля, стало известно, что около сотни россиян эвакуировали из турецкого Бодрума в связи с пожарами. Туристов на время разместили в других отелях.

Несмотря на сообщения о пожарах, спрос на путевки в Турцию среди российских туристов не становится ниже, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он отметил, что по состоянию на 30 июля в эту страну вылетело на семь рейсов больше, чем 29 июля.

*«Рабочая партия Курдистана» — запрещена в РФ.

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