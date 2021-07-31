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Около ста российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума из-за пожара

Анастасия Колоскова

В мире
Около ста российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума из-за пожара

Около сотни россиян эвакуировали из турецкого Бодрума в связи с пожарами. Туристов на время разместили в других отелях. Об этом сообщил представитель генконсульства России в Анталье в субботу, 31 июля.

По его словам, днем в субботу очаг возгорания случился в восточном пригороде Бодрума — в районе Кумбахче, где находятся несколько отелей и жилые дома. В связи с этим городские власти эвакуируют туристов и местных жителей. Представитель генконсульства отметил, что эвакуация проходит организованно и без паники. Некоторых туристов доставляет в центр города морской транспорт.

— По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым, — приводят слова представителя РИА Новости.

Мэр Бодрума Ахмет Арас утонил, что эвакуация произошла в трех отелях и назвал ее мерой предосторожности. Он отметил, что мэрия «оказывает полную поддержку работам по тушению пожаров, которые ведутся с воздуха и на земле».

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве РФ, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат. В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

Число жертв лесных пожаров в Турции выросло до четырех.

Несмотря на сообщения о пожарах, спрос на путевки в Турцию среди российских туристов не становится ниже, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он отметил, что по состоянию на 30 июля в эту страну вылетело на семь рейсов больше, чем 29 июля.

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