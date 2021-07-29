Число жертв лесных пожаров в Турции выросло до четырех

Фото: Предоставлено очевидцем

В результате лесных пожаров в Турции погибли четыре человека. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в четверг, 29 июля.

— К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса, — приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

Видео: Предоставлено очевидцем

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.