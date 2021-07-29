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Турецкие власти начали эвакуацию туристов в Мармарисе из-за лесных пожаров

Иван Юминов

В мире
Турецкие власти начали эвакуацию туристов в Мармарисе из-за лесных пожаров
Фото: Telegram / РИА новости

Власти в турецком Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар.

В тушении пожара участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин. Генконсульство России в Анталье выясняет ситуацию с российскими туристами в регионе.

— Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в Мармарисе российскими туристами, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА новости

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

«Вечерняя Москва» 28 июля также пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и с любопытством наблюдали за происходящим.

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