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Турецкая проправительственная газета назвала ответственных за поджоги лесов

Илья Ашуров

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Турецкая проправительственная газета назвала ответственных за поджоги лесов
Фото: Sputnik / РИА Новости

Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя группировка «Дети огня». С подобным утверждением выступила турецкая прогосударственная газета Yeni Safak в воскресенье, 1 августа.

По данным издания, «Дети огня» связаны с запрещенной в стране организацией Рабочая партия Курдистана (РПК)*. В своей публикации журналисты Yeni Safak ссылаются на аккаунты в соцсетях, якобы связанные с РПК*.

Глава Минздрава республики Фахреттин Коджа написал на своей странице в соцсети Twitter, что число жертв лесных пожаров в Турции увеличилось до восьми человек. Он отметил, что большая часть госпитализированных из-за пожаров выписана. Так, из 864 доставленных в больницы городов Манавгат, Мармарис, Бордум и Мерсин выписаны 837 пациентов.

В субботу, 31 июля, стало известно, что около сотни россиян эвакуировали из турецкого Бодрума в связи с пожарами. Туристов на время разместили в других отелях.

Несмотря на сообщения о пожарах, спрос на путевки в Турцию среди российских туристов не становится ниже, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он отметил, что по состоянию на 30 июля в эту страну вылетело на семь рейсов больше, чем 29 июля.

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