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Курбан Омаров раскритиковал Лазареву за появление на украинском телевидении

Егор Провоторов

Общество
Курбан Омаров раскритиковал Лазареву за появление на украинском телевидении
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский предприниматель Курбан Омаров, являющийся бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной, выступил с критикой относительно участия известной отечественной актрисы Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении.

В импровизационной телепередаче на одном из украинских телеканалов жена Михаила Шаца позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес России и жителей страны.

Омаров удивился тому факту, что подобные люди идут в шоу-бизнес, пишет издание ctnews. Он назвал Лазареву неловкой и заявил, что не сядет с ней за один стол.

— Завоевывают любовь аудитории за счет своей ущербности, а потом начинают переобуваться в угоду всем, — заметил бывший муж Бородиной.

Главной проблемой Омаров назвал тот факт, что зрители смотрят на подобных знаменитостей. В конечном итоге население принимает лицемерных людей «за своих», а затем они начинают «нести чушь».

Накануне бизнесмен дождался ответа от экс-супруги. Бородина раскритиковала его за то, что он влезает в ее личную жизнь и отметила, что Омаров обязан благодарить ее за воспитание дочери.

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