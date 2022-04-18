Курбан Омаров раскритиковал Лазареву за появление на украинском телевидении
Российский предприниматель Курбан Омаров, являющийся бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной, выступил с критикой относительно участия известной отечественной актрисы Татьяны Лазаревой в одном из шоу на украинском телевидении.
В импровизационной телепередаче на одном из украинских телеканалов жена Михаила Шаца позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес России и жителей страны.
Омаров удивился тому факту, что подобные люди идут в шоу-бизнес, пишет издание ctnews. Он назвал Лазареву неловкой и заявил, что не сядет с ней за один стол.
— Завоевывают любовь аудитории за счет своей ущербности, а потом начинают переобуваться в угоду всем, — заметил бывший муж Бородиной.
Главной проблемой Омаров назвал тот факт, что зрители смотрят на подобных знаменитостей. В конечном итоге население принимает лицемерных людей «за своих», а затем они начинают «нести чушь».
Накануне бизнесмен дождался ответа от экс-супруги. Бородина раскритиковала его за то, что он влезает в ее личную жизнь и отметила, что Омаров обязан благодарить ее за воспитание дочери.