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Москвичам рассказали о самых популярных местах отдыха в столице

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о самых популярных местах отдыха в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителям города в рамках акции «Дни исторического и культурного наследия» представили список самых посещаемых московских театров, парков и музеев. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Москва — один из самых интересных мегаполисов в мире почти с 900-летней историей. Здесь свыше восьми тысяч объектов культурного наследия, более 400 музеев и 250 театров, сотни культурных площадок, а также около 15 тысяч ресторанов. Интересная судьба и оригинальность многих из этих мест ежегодно привлекают миллионы туристов, — говорится в сообщении.

Лидирующие позиции в категории «Музеи» заняли Третьяковская галерея (здания на Крымском Валу и в Лаврушинском переулке), музей-заповедник «Царицыно», площадки музейно-выставочного объединения «Манеж» и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

С полным списком мест для отдыха можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше трех тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы, расположенный на ВДНХ, с начала его открытия. Музей работает все дни, кроме понедельника. Посетители могут побывать на выставке с 10:00 до 20:00.

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