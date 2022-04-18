Сергунина: Деловое сообщество Москвы подготовило более 500 антисанкционных инициатив

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный штаб по защите бизнеса получил от предпринимателей более 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 апреля.

— Мы анализируем все инициативы делового сообщества. В штаб по защите бизнеса их поступило более 500, часть уже одобрена, — сказала представитель мэрии.

Заммэра добавила, что столица уже одобрила часть предложений предпринимателей. Например, в Москве были скорректированы правила демонтажа летних веранд, упрощена перепланировка нежилых помещений, а также предусмотрена помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний.

Штаб по защите прав бизнеса, как подчеркивается, рассматривает широкий спектр вопросов. Фактически он представляет собой единое окно в структуре правительства Москвы, куда можно обратиться с любой проблемой касательно бизнеса или инициативой по улучшению делового климата.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что штаб постоянно работает над совершенствованием условий для ведения бизнеса в столице. В период ограничений специалисты в усиленном режиме консультируют предпринимателей, за поддержкой могут обратиться все желающие.

13 апреля Сергунина сообщила, что правительство Москвы представило гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций. В нем содержится информация о принятых федеральных и городских мерах поддержки на фоне санкционных ограничений.