Сергунина: Деловое сообщество Москвы подготовило более 500 антисанкционных инициатив
Столичный штаб по защите бизнеса получил от предпринимателей более 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 апреля.
— Мы анализируем все инициативы делового сообщества. В штаб по защите бизнеса их поступило более 500, часть уже одобрена, — сказала представитель мэрии.
Заммэра добавила, что столица уже одобрила часть предложений предпринимателей. Например, в Москве были скорректированы правила демонтажа летних веранд, упрощена перепланировка нежилых помещений, а также предусмотрена помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний.
Штаб по защите прав бизнеса, как подчеркивается, рассматривает широкий спектр вопросов. Фактически он представляет собой единое окно в структуре правительства Москвы, куда можно обратиться с любой проблемой касательно бизнеса или инициативой по улучшению делового климата.
Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что штаб постоянно работает над совершенствованием условий для ведения бизнеса в столице. В период ограничений специалисты в усиленном режиме консультируют предпринимателей, за поддержкой могут обратиться все желающие.
13 апреля Сергунина сообщила, что правительство Москвы представило гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций. В нем содержится информация о принятых федеральных и городских мерах поддержки на фоне санкционных ограничений.