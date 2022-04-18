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Times: Джонсон заявил, что не нарушал ковидных ограничений в 2020 году

Георгий Соланович

В мире
Times: Джонсон заявил, что не нарушал ковидных ограничений в 2020 году
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в 2020 году не нарушал коронавирусных ограничений, несмотря на выписанный ему штраф. Об этом сообщает издание The Times.

По информации газеты, премьер во время своего выступления в Палате общин затронет тему посещения вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии и попытается свести скандал к минимуму. Кроме того, Джонсон прокомментирует штрафы за нарушение ковидных ограничений, которые полиция Лондона во вторник выписала ему, его жене Кэрри и британскому министру финансов Риши Сунаку.

В Times также добавили, что премьер уже признал, что «были допущены ошибки», однако в своем выступлении он будет настаивать на том, что посещение мероприятий во время пандемии — часть его работы.

— Всегда были исключения в отношении работы, но премьер-министр признал, что были допущены ошибки. Если вы идете куда-то, где вы выступаете с речью, вы не на вечеринке, так что, с его точки зрения, это его место работы, посещение мероприятий в рабочем качестве, это контекст, в котором произошли эти события, — передает ТАСС.

По данным СМИ, в мае 2020 года британский политик принимал участие в вечеринке в правительственной резиденции, которая состоялась во время жесткого локдауна. Позже Джонсон извинился на то, что присутствовал на мероприятии, и отметил, что это событие носило «рабочий» характер.

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