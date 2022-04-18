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Сервис Russpass добавил маршруты с подкастами об истории и архитектуре Москвы

Араз Салехов

Город
Сервис Russpass добавил маршруты с подкастами об истории и архитектуре Москвы
Фото: Вечерняя Москва

В Russpass добавили 17 аудиоэкскурсий по столице, которые дополнили авторские маршруты сервиса. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Длительность аудиодорожек составляет от 30 минут до одного часа. Туристам и горожанам расскажут о достопримечательностях, встречающихся по пути, и об истории Москвы. Они помогут воссоздать образы столицы разных эпох, а также узнать интересные факты об улицах и районах города, — говорится в сообщении.

Над озвучкой маршрутов работали актриса и ведущая тревел-шоу «Russpass. Путешествия» Евгения Розанова и профессиональный гид, москвовед Дарья Булгакова.

С дополненным списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новой специальной подборки ко Дню космонавтики от туристического сервиса Russpass. Она расскажет о научных открытиях, подготовке космонавтов и великих ученых.

В среду, 6 апреля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что цифровой сервис Russpass презентовал функцию веб-сканера, которая даст возможность сотрудникам музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других объектов проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения.

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