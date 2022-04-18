Эксперт рассказал, когда ждать новую волну активности мошенников

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Летом, в период отпусков, ожидается новая волна активности мошенников, считает глава отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.

По его словам, пик «антикризисного» мошенничества (когда злоумышленники предлагали жертвам проводить какие-либо валютные операции в связи с высоким курсом доллара) уже пройден, и теперь россиянам стоит остерегаться появления большого количества фишинговых сайтов.

— Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано, — подчеркнул Кравцов.

Эксперт подчеркнул, что, помимо денег, преступники нацелены на получение личной информации жертвы. В этом ключе глава DRP рекомендовал гражданам РФ покупать авиабилеты и бронировать гостиницы на проверенных сайтах и по рыночным ценам, не обращать внимание на рассылку по почте и рекламные объявления, а также не вносить предоплату за услугу — лучше оплатить ее на месте, пишет радио Sputnik.

Согласно статистике, число жертв мошенников в социальных сетях увеличилось в три раза, причем злоумышленники стали чаще атаковать молодежь. При этом они также продолжают придерживаться классической схемы, звоня якобы от службы безопасности банка или государственного органа.