Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, когда ждать новую волну активности мошенников

Георгий Соланович

Общество
Эксперт рассказал, когда ждать новую волну активности мошенников
Фото: Pexels

Летом, в период отпусков, ожидается новая волна активности мошенников, считает глава отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.

По его словам, пик «антикризисного» мошенничества (когда злоумышленники предлагали жертвам проводить какие-либо валютные операции в связи с высоким курсом доллара) уже пройден, и теперь россиянам стоит остерегаться появления большого количества фишинговых сайтов.

— Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано, — подчеркнул Кравцов.

Эксперт подчеркнул, что, помимо денег, преступники нацелены на получение личной информации жертвы. В этом ключе глава DRP рекомендовал гражданам РФ покупать авиабилеты и бронировать гостиницы на проверенных сайтах и по рыночным ценам, не обращать внимание на рассылку по почте и рекламные объявления, а также не вносить предоплату за услугу — лучше оплатить ее на месте, пишет радио Sputnik.

Согласно статистике, число жертв мошенников в социальных сетях увеличилось в три раза, причем злоумышленники стали чаще атаковать молодежь. При этом они также продолжают придерживаться классической схемы, звоня якобы от службы безопасности банка или государственного органа.

Читайте также:
Мнения эксперт Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте