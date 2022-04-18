В Японии рассказали о плане борьбы с «лазейками» в антироссийских санкциях

Фото: Pixabay

Глава минфина Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета в понедельник, 18 апреля, заявил, что одна из главных целей его участия во встрече G20 — «проведение работы» с государствами, которые не ввели ограничения в отношении России.

— Япония вместе с другими странами, в первую очередь с G7, ввела санкции в отношении России. Но если санкции введет только часть стран, то возможны лазейки. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше стран приняли участие в санкциях, чтобы не было лазеек. Я считаю важным использовать (встречу G20), чтобы проводить работу среди таких стран, — передает его слова РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич 18 апреля подчеркнул, что власти страны испытывают колоссальное давление со стороны западных стран из-за отказа вводить ограничительные меры в отношении России. Он также добавил, что если Белград введет санкции в отношении Москвы, то получит множество наград от западных стран.

Однако, по словам главы государства, у Сербии есть принцип: не поддерживать санкции никому, поскольку подобные меры аморальны и не приносят результата.