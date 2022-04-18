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Антикризисный проект «Важное для бизнеса — 2022» открылся для столичных предпринимателей

Араз Салехов

Город
Антикризисный проект «Важное для бизнеса — 2022» открылся для столичных предпринимателей
Фото: Unsplash

На портале «Малый бизнес Москвы» появился специальный проект — «Важное для бизнеса — 2022», который позволит помочь предпринимателям адаптироваться к текущим реалиям и продолжить развитие. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Чтобы помочь бизнесу развиваться и сохранить рабочие места, город оперативно запускает дополнительные антикризисные меры поддержки. Спецпроект «Важное для бизнеса — 2022» агрегирует комплекс антикризисных решений, доступных сейчас для делового сообщества. Страница проекта постоянно актуализируется и дополняется, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В проекте имеется шесть тематических блоков. Так, первый из них рассказал о возможностях для получения консультаций, во втором собраны ответы на часто задаваемые вопросы.

С полным списком тематических блоков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, столичные власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса. Так, правительство города продолжило работу по смягчению последствий санкционного давления, помогая производителям товаров народного потребления и импортозамещающей продукции, технологическим компаниям и стартапам.

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